Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar 'Yaşlılara Saygı Haftası' Nedeni ile Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Alemdar 'Yaşlılara Saygı Haftası' Nedeni ile Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Alemdar 'Yaşlılara Saygı Haftası' Nedeni ile Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeni ile düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Yusuf Alemdar program öncesi masaları tek tek dolaşarak sohbet etti. Kültürümüz de yaşlanmanın bilgelik olduğuna değinen Başkan Alemdar, "Bizim kültürümüzde yaşlanmak bilgelikle eşdeğerdir. Bu nedenle yaşlılarımızın elini öper, başımıza koyarız. Çünkü onlar bizim hürmet makamımızdır. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatır, bize rehberlik yaparlar" dedi. Yaşlıların sosyal ve kültürel hayatı zenginleştiren en güzel varlıklar olduğunun altını çizen Alemdar, "Serdivan Belediyesi olarak; 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katılımı ve onların beklentileri doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Mahalle Gönüllüleri Uygulamamızla; geleneklerimizden gelen, çocukluğumuzdan aklımızda kalan mahalleli kültürünü ve yardımlaşma erdemini tekrar yeşertmek ve yaşatmak gayesiyle 832 ailemizi ziyaret ederek, gönül yapmaya, gönüller arasında köprü kurmaya çalıştık. Bu hareketimizin neticesinde, hemşerilerimizin de vermiş olduğu destekle birlikte Serdivanımız da güzel dostluklar kuruldu" diye konuştu.

Serdivan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik noktasında bir başka uygulaması olan Yaşlı Destek Hattı'nı devreye soktuğunu ve hayat çağrısı ekibiyle birlikte ihtiyaç sahibi tüm yaşlılara 7/24 hizmet verdiğini hatırlatan Alemdar, "Yalnız yaşayan yaşlılarımızın evlerine kurduğumuz akıllı takip sistemiyle, rutin ziyaretlerimizin dışında acil ihtiyaç duydukları anlarda da büyüklerimizin yanlarında olduk. Sağlıktan kişisel bakıma, yemekten acil ihtiyaçlara kadar, yaşlılarımızın tüm gereksinimlerini bir buton sayesinde Hayat Çağrısı ekibimizle karşılamaya çalışarak, onlara yarenlik ettik. Böylece yaşlılarımız kendilerini daha güvende hissetmelerinin yanı sıra gündelik yaşamlarında onlara kolaylık sağladık" ifadelerine yer verdi.

Çevreden sağlığa, sosyal hizmetlerden eğitime kadar yaşlılar için yeni dönem için projeler hazırladıklarına da değinen Alemdar, "Serdivan'da gençlerimizin enerjisini, yaşlılarımızın tecrübesiyle birleştirip, yeni projelere birlikte imza atacağız. Bu vesileyle; kültürümüzü ve manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan kıymetli büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:33 Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı Oyuncuların Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Başladı Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar 'Yaşlılara Saygı Haftası' Nedeni ile Vatandaşlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]