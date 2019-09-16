Son Dakika Haberleri: Başkan Ali Çetin yenilgi sonrası Yücel İldiz'i teselli etti
Son Dakika Spor Haber

Başkan Ali Çetin yenilgi sonrası Yücel İldiz'i teselli etti

58 dakika önce

Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, dün Konyaspor karşısından alınan 1-0'lık yenilginin ardından maç bitiminde Teknik Direktör Yücel İldiz'e sarılıp "Denizli sana güveniyor hoca, devam" diyerek teselli etti.

Başkan Ali Çetin yenilgi sonrası Yücel İldiz'i teselli etti, System.String[]

Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, dün Konyaspor karşısından alınan 1-0'lık yenilginin ardından maç bitiminde Teknik Direktör Yücel İldiz'e sarılıp "Denizli sana güveniyor hoca, devam" diyerek teselli etti.


Süper Lig'in 4. haftasında yeşil-siyahlı ekip evinde ağırladığı Konyaspor'a ikinci yardıda yediği tek golle boyun eğdi. Alınan ve beklenmeyen bu mağlubiyet sonrası çok üzülen Teknik Direktör Yücel İldiz'e ilk destek ve teselli Denizlispor taraftarlarından geldi. Maç çıkışı Başkan Çetin, İldiz'i soyunma odasının kapısında bekledi ve çıkar çıkmaz sarılarak önce teşekkür etti daha sonra "Denizli sana güveniyor hoca, devam" diyerek teselli etti. Yücel İldiz'in alınan mağlubiyet sonrası üzgün oluşu dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Denizlispor, Yücel İldiz, Konyaspor, Ali Çetin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Gençlerbirliği ile kendi sahasında berabere kaldı
Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti! Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:06:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ali Çetin yenilgi sonrası Yücel İldiz'i teselli etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]