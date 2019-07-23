Son Dakika Haberleri: Başkan Ali Çetinbaş: Basın mensupları, toplumu aydınlatıyor
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Başkan Ali Çetinbaş: Basın mensupları, toplumu aydınlatıyor

1 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, basın mensuplarının, toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Başkan Ali Çetinbaş: Basın mensupları, toplumu aydınlatıyor, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, basın mensuplarının, toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Çalışanların 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik eden Başkan Çetinbaş, "Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan gerek yerel, gerek ulusal basında hakkıyla görev yapan basın çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Basın sektörü zor ve meşakkatli bir alandır ve günün 24 saati görev başında kalmayı gerektirir. Toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiren basın çalışanlarımız, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. Özelde ilimiz ve ilçelerimiz ile ilgili haberlerde birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, duyarlı, özverili ve sorumlu habercilik anlayışıyla basın sektörüne emek veren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA
Ali Çetinbaş, AK Parti, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
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