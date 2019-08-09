Son Dakika Haberleri: Başkan Ali Çetinbaş: Bayramlar; dargınların barışarak hasretle kucaklaştığı istisnai günlerdir
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Başkan Ali Çetinbaş: Bayramlar; dargınların barışarak hasretle kucaklaştığı istisnai günlerdir

24 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, bayramların; dargınların barışarak hasretle kucaklaştığı istisnai günler olduğunu ifade etti.

Başkan Ali Çetinbaş: Bayramlar; dargınların barışarak hasretle kucaklaştığı istisnai günlerdir, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, bayramların; dargınların barışarak hasretle kucaklaştığı istisnai günler olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Çetinbaş,"Yüreklerimizde kurulan gönül köprüleriyle uzağı yakın eden bayramlar, dostluğu, barışı, huzuru, geleceği, hüznümüzü, mutluluğumuzu paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi artıran kardeşliğimizin en sıcak haliyle hissedilmesini sağlayan mübarek ve mukaddes günlerdir. Bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma duygularını daha yoğun bir şekilde yaşar, bu maneviyatı gelenek ve görenekleriyle kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile oluruz.Kurban Bayramı rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerindendir. Bayramlarımız insanların birbirleriyle kaynaşması kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesi için bir fırsat; birlik ve beraberliğimize huzur ve istikrarımıza kastedenlere verilecek en güzel bir cevaptır. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece inanıyoruz ki; daha güzel günlere ulaşacağız. Bu nedenle Kurban Bayramını fırsat bilerek üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağların filizlenmesi, birlik ve dirliğimizin daha güçlenmesi için en samimi ve içtenlik dolu duygularımızla ihya ederek değerlendirmeliyiz. Başta Kütahyalı hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam Aleminin milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı. (EFE-) - KÜTAHYA
Kurban Bayramı, Ali Çetinbaş, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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