Başkan Ali Çetinbaş: Kazanan Yine Milletimiz Olacak

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle başkanları ile belediye başkan adayı tanışma ve istişare toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, birlikte hizmetleri şaha kaldıracaklarını söyledi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle başkanları ile belediye başkan adayı tanışma ve istişare toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, birlikte hizmetleri şaha kaldıracaklarını söyledi.



Tanışma ve istişare toplantısına AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, İl Yürütme Kurulu üyeleri ile Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.



Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç açılış konuşmasında, "Yeni oluşturulan Merkez İlçe Yönetim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerine odaklandığını, Kütahya'da AK Parti Belediyeciliğinin kaldığı yerden hizmete devam edeceğini belirterek, "Bugüne kadar yapılan hizmetleri vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için daha da artarak devam edecektir. Bu süreçte Mahalle Başkanlarımız ile birlikte verimli bir seçim çalışması yapacağız" dedi.



Toplantıda konuşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, AK Parti disiplininde kişilerin ön planda olmadığına, görev alan herkesin aldığı görevi hakkıyla yerine getirmek için tüm gayretiyle çalışması gerektiğine vurgu yaparak," Bu bilinç ile vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmak için şehirdeki tüm paydaşlar ile istişare ederek şehrimizin gelişmesi için en doğru projeleri hayata geçirileceğiz" diye konuştu.



AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ise 31 Mart seçimlerinin bir yerel seçim olmaktan öte 24 Haziran'da hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçimi olduğunu ve bu seçimi kazanarak halkımızın bu sisteme olan güvenini ortaya koyacağına dikkat çekti.



AK Parti Teşkilatlarının birlik beraberlik içinde olduğunu belirten Çetinbaş, "Vatandaşlarımızın verdiği destek ve dualarla bu seçimde de kazanan yine milletimiz olacak ve birlikte hizmetleri şaha kaldıracağız" ifadelerine yer verdi.



Toplantıda birer konuşma yapan AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, ilin sorunlarının çözümü için yaptıkları çalışmaları anlattılar. (EFE) - KÜTAHYA

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