Başkan Ali Dilber Gaziler Gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Ali Dilber Gaziler Gününü kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Gazilerimiz vatanımızın birliğini korumak, milletimizin dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş yiğitlik abideleridir" dedi.

Başkan Ali Dilber Gaziler Gününü kutladı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Gazilerimiz vatanımızın birliğini korumak, milletimizin dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş yiğitlik abideleridir" dedi.

Av. Arb. Ali Dilber, Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Bugün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günüdür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz millete adayan tüm gazilere kutlu olsun. Şehitlik ve gazilik mertebesi milli ve manevi değerlerimize göre şereflerin en büyüğü, makamların en yücesidir. Hem Hakk'ın hem de halkın nezdinde bu rütbelere erişmek büyük bir mazhariyettir. Milletimizin düşman karşısında en büyük motivasyon kaynaklarından biri gaza ve gazilik ruhudur. Gazilerimiz vatanımızın birliğini korumak, milletimizin dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş yiğitlik abideleridir. Asil Türk milleti, milli varlığımızın güvencesi olan gazilerimize vefa ve minnet duygusuyla her zaman sahip çıkmış, layık oldukları hürmeti göstermiştir. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin üstün fedakarlıklarını ve mukaddes hatıralarını ebediyen birer şeref nişanesi olarak kalbimizde taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e 'Gazi' unvanı verilişinin de yıl dönümü olan Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

19 Eylül Gaziler Günü, Kent Konseyi, Milli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ali Dilber Gaziler Gününü kutladı - Son Dakika

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