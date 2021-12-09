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Başkan Ali Kılıç: "Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu" - Son Dakika

Başkan Ali Kılıç: "Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu"

09.12.2021 16:20
Başkan Ali Kılıç: "Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu"

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Huzur Toplantısı' gerçekleştirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Huzur Toplantısı' gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu da katılım sağladı. Programda ilçe genelindeki suç oranlarına ilişkin bilgiler aktarılırken, vatandaşların soruları da cevaplandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen "Huzur Toplantısı" Cevizli Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu ile mahalle muhtarları katılım sağladı. Polis-halk işbirliğini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek için gerçekleştirilen buluşmaya vatandaşlar da yoğun katılım sağladı. Açılış konuşmaları sonrası Kaymakam Bahri Tiryaki, Başkan Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu vatandaşların sorularını cevapladı.

Maltepe'de çalışmalar arttı, suç oranı azaldı

Programda, geçtiğimiz yıla kıyasla 2021 yılı istatistiklerini paylaşan Müdür Ali Kesikoğlu başta uyuşturucu, silah, hırsızlık gibi suçlara ilişkin yürütülen çalışmalar ve neticesinde alınan sonuçları rakamlarla aktardı. Sunum sonrası Kaymakam Bahri Tiryaki, Başkan Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu vatandaşların sorularını cevapladı.

"Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu"

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Emniyet personelimiz gece gündüz demeden bizlerin güvenliği için mesai harcarken bizlerin de onların arkasında kale gibi durarak yeri geldiğinde önlerindeki engelleri kaldırarak yardımcı olmak boynumuzun borcu. Sorunları birlikte çözmek gibi bir gündemimiz var. Maltepe'nin temel sorunlarından biri de trafik. Bu soruna çözüm bulabilmek bize nasip oldu. Meydana bir kazma vurduk. Çalışmalar başlıyor. Bu çalışmayla trafiğimizi yer altına indirip yer üstünü de yayalara kazandırmış olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan Ali Kılıç: Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu
Başkan Ali Kılıç: Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu
Başkan Ali Kılıç: Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu
Başkan Ali Kılıç: Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu
Başkan Ali Kılıç: Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu
Başkan Ali Kılıç: Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu

Emniyet Müdürlüğü, Ali Kılıç, Hisarcık, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Ali Kılıç: 'Emniyet personelimize yardımcı olmak boynumuzun borcu' - Son Dakika


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