Başkan Ali Kılıç'tan CHP İlçe Başkanlığı'na tebrik ziyareti - Son Dakika

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, ilçe kongresinde başkan seçilen Ali Cengiz Erol'u ve yönetim kurulunu tebrik etti. Kılıç, "Sosyal demokrasi ve Maltepe'nin geleceği adına yapılacak tüm çalışmalarda, Maltepe Belediyesi olarak sizlerle istişare içinde olacak, ayrı gayrı demeden birlikte çalışacağız" dedi.



CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, CHP Maltepe Kadın Kolları Başkanı Selver Yamak Sönmez, CHP Maltepe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Demir, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili hazır bulundu. 29 Aralık 2019 Pazar günü yapılan ilçe kongresinde başkanlığa seçilen Ali Cengiz Erol ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Kılıç, "Bize yakışan bir kongre sürecini Maltepe'de yaşadık. Hoşgörü ile ikili diyaloglarla ile aday olup çekilen arkadaşlarımız oldu. Sizinle birlikte yarışa giren, önceki dönem ilçe başkanımız, yol arkadaşımız Savaş Yücel'i ve diğer tüm arkadaşlarımızı partimizin bu demokrasi kültürünü en iyi şekilde yaşattıkları için kutluyorum" diye konuştu.



Parlamenter demokrasi mesajı



Başkan Kılıç, "Devraldığınız bu bayrağı daha da yükseklere taşıyabilmek önemlidir. Genç, dinamik bir yönetim kadronuz var. Her alanda bu genç arkadaşlarımızın görev alması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen taşıdığınız bu görev süresince, partimizin ilkeleriyle şekillenecek bir hayat için sürdürülen mücadele bayrağının daha da yukarı taşınması, Maltepe'nin ve halkımızın geleceği adına güzel işlere imza atılması noktasında Maltepe Belediyesi olarak sizlerle istişare içinde olacak, ayrı gayrı demeden birlikte çalışacağız. İnşallah güzel işlere imza atacağız. Sosyal demokrat bir yaşamın hüküm sürdüğü, demokratik parlamenter rejimin yeniden hayat bulduğu, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutuplaşmaları ortadan kaldırarak inşa ettiği Millet İttifakı anlayışına sahip çıkarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha başkan seçilmenizi kutluyor, size çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Daha sonra söz alan CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol da, Başkan Ali Kılıç'a başarı dilekleri ve temennileri için teşekkür etti. Erol, "Kol kola, yan yana demokrasi ve hoşgörü kültürü içerisinde ilçe kongresini geride bıraktığımız için mutluyum. Her ne kadar başkanlık yarışına girmiş olsak da, biz bir aileyiz. Seçim geride kaldı. Şimdi hep birlikte çalışma zamanı" dedi. - İSTANBUL