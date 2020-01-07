Başkan Ali Kılıç'tan CHP İlçe Başkanlığı'na tebrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ali Kılıç'tan CHP İlçe Başkanlığı'na tebrik ziyareti - Son Dakika

Başkan Ali Kılıç'tan CHP İlçe Başkanlığı'na tebrik ziyareti

6 saat önce

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, ilçe kongresinde başkan seçilen Ali Cengiz Erol'u ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Başkan Ali Kılıç'tan CHP İlçe Başkanlığı'na tebrik ziyareti, System.String[]

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, ilçe kongresinde başkan seçilen Ali Cengiz Erol'u ve yönetim kurulunu tebrik etti. Kılıç, "Sosyal demokrasi ve Maltepe'nin geleceği adına yapılacak tüm çalışmalarda, Maltepe Belediyesi olarak sizlerle istişare içinde olacak, ayrı gayrı demeden birlikte çalışacağız" dedi.


CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, CHP Maltepe Kadın Kolları Başkanı Selver Yamak Sönmez, CHP Maltepe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Demir, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili hazır bulundu. 29 Aralık 2019 Pazar günü yapılan ilçe kongresinde başkanlığa seçilen Ali Cengiz Erol ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Kılıç, "Bize yakışan bir kongre sürecini Maltepe'de yaşadık. Hoşgörü ile ikili diyaloglarla ile aday olup çekilen arkadaşlarımız oldu. Sizinle birlikte yarışa giren, önceki dönem ilçe başkanımız, yol arkadaşımız Savaş Yücel'i ve diğer tüm arkadaşlarımızı partimizin bu demokrasi kültürünü en iyi şekilde yaşattıkları için kutluyorum" diye konuştu.


Parlamenter demokrasi mesajı


Başkan Kılıç, "Devraldığınız bu bayrağı daha da yükseklere taşıyabilmek önemlidir. Genç, dinamik bir yönetim kadronuz var. Her alanda bu genç arkadaşlarımızın görev alması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen taşıdığınız bu görev süresince, partimizin ilkeleriyle şekillenecek bir hayat için sürdürülen mücadele bayrağının daha da yukarı taşınması, Maltepe'nin ve halkımızın geleceği adına güzel işlere imza atılması noktasında Maltepe Belediyesi olarak sizlerle istişare içinde olacak, ayrı gayrı demeden birlikte çalışacağız. İnşallah güzel işlere imza atacağız. Sosyal demokrat bir yaşamın hüküm sürdüğü, demokratik parlamenter rejimin yeniden hayat bulduğu, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutuplaşmaları ortadan kaldırarak inşa ettiği Millet İttifakı anlayışına sahip çıkarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha başkan seçilmenizi kutluyor, size çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


Daha sonra söz alan CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol da, Başkan Ali Kılıç'a başarı dilekleri ve temennileri için teşekkür etti. Erol, "Kol kola, yan yana demokrasi ve hoşgörü kültürü içerisinde ilçe kongresini geride bıraktığımız için mutluyum. Her ne kadar başkanlık yarışına girmiş olsak da, biz bir aileyiz. Seçim geride kaldı. Şimdi hep birlikte çalışma zamanı" dedi. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Cengiz Erol, Ali Kılıç, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi
Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
21:08 GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri - Son Dakika
21:06 Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü - Son Dakika
21:06 İngiltere'den İran'a "intikam dürtüsüne direnme" çağrısı - Son Dakika
21:04 flash - Son Dakika
21:04 Flaş - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ali Kılıç'tan CHP İlçe Başkanlığı'na tebrik ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]