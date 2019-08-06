Başkan Ali Koç açıkladı! 4 transfer...
43 dakika önce
Takıma 4 yeni oyuncunun katılabileceğinin sinyallerini veren Koç, "Daha transfer yapacağız. Eksiklerimiz ortada.
Takıma 4 yeni oyuncunun katılabileceğinin sinyallerini veren Koç, "Daha transfer yapacağız. Eksiklerimiz ortada. 2 stoper, bir 6 numara ve bir ekstra transfer daha olabilir. Yapacağımız transferler, transfer döneminin son gününe kadar sürecektir. Sezon başladığında hazır kadromuzla olmayacağımız aşikardır. Bahsettiğim 3 bölge için kesin konuşabilirim. Bazı futbolcularımız da birden fazla bölgede oynayabiliyor. Bunları değerlendirip karar vereceğiz. Volkan Demirel
ile ilgili konuşulacak yer burası değil." diye konuştu.
Kolarov sorusuna da yanıt veren Koç, "Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamam." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:57
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