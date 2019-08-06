Son Dakika Haberleri: Başkan Ali Koç açıkladı! 4 transfer...
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Başkan Ali Koç açıkladı! 4 transfer...

43 dakika önce

Takıma 4 yeni oyuncunun katılabileceğinin sinyallerini veren Koç, "Daha transfer yapacağız. Eksiklerimiz ortada.

Başkan Ali Koç açıkladı! 4 transfer..., System.String[]
Takıma 4 yeni oyuncunun katılabileceğinin sinyallerini veren Koç, "Daha transfer yapacağız. Eksiklerimiz ortada. 2 stoper, bir 6 numara ve bir ekstra transfer daha olabilir. Yapacağımız transferler, transfer döneminin son gününe kadar sürecektir. Sezon başladığında hazır kadromuzla olmayacağımız aşikardır. Bahsettiğim 3 bölge için kesin konuşabilirim. Bazı futbolcularımız da birden fazla bölgede oynayabiliyor. Bunları değerlendirip karar vereceğiz. Volkan Demirel ile ilgili konuşulacak yer burası değil." diye konuştu.

Kolarov sorusuna da yanıt veren Koç, "Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamam." dedi.

Volkan Demirel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:57 
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