Vitor Pereira'nın 5 yardımcısı ile gelmesinin ardından antrenör Volkan Demirel de 2002 yılında kaleci olarak girdiği kulüpten ayrılma noktasına geldi. 39 yaşındaki antrenör Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmede, "Kendimi geliştirmek ve tecrübe kazanmam adına ayrılmam en doğrusu olacak" diye konuştu. Ancak bu kabul görmedi.
Yönetim, Volkan Demirel'in kalmasının daha faydalı olacağını düşünüyor. Daha önce Pereira ile çalışması ve takımda sevilen bir antrenör olması sebebiyle Volkan'ın kalması yönünde görüş ağırlıkta.
Volkan'ın Fenerbahçe'de devam etmesi bekleniyor. Yeni Teknik Direktör Vitor Pereira da Volkan Demirel'in kalmasının faydalı olacağı görüşünde.
Son Dakika › Spor › Başkan Ali Koç'tan, ayrılmak istediğini ileten Volkan Demirel'e izin çıkmadı! - Son Dakika Spor