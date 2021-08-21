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Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek - Son Dakika

Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek

21.08.2021 12:12
Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek, System.String[]

Geldiği günden bu yana Başkan Ali Koç'un maddi desteği 1 milyar TL'yi aştı. Futbolda, basketbolda ve voleybolun sponsorları Koç Holding'e bağlı markalar. Başkan, dışarıdan da desteğini devam ettiriyor. Koç, ilk dönemde de bağış yoluyla toplam 300 milyon TL bağış yapmıştı. Öte yandan bu sezon yeni sponsorluklarla gelir kalemlerini daha da artırmayı düşünüyor.

Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4. yılına girdiği kulübe sponsorluklar ve bağışlar ile birlikte tam 1 milyar TL'yi aşan gelir sağladı.

Erkek futbolda AVIS, Aygaz, Tüpraş ve HeForShe üzerinden kulübe sponsor olan Koç Holding, basketbolda Beko, voleybolda ise Opet ile Fenerbahçe'ye destek veriyor.

Ali Koç'un cebinden Fenerbahçe'ye verdiği para 1 milyar TL'yi aştı

AVIS için Otokoç ile 50 milyon TL artı KDV'Iik bir anlaşma yapan Fenerbahçe, ayrıca Aygaz ile bu sezon da çalışmaya devam edecek. HeForShe ve Tüpraş ile bu sezon iş birliğini sürdürmeyecek. ForShe ve Tüpraş sponsorukları, 3 sezon Fenerbahçe'ye toplam 6 milyon euro civarında bir gelir yaratmıştı.

Ali Koç'un cebinden Fenerbahçe'ye verdiği para 1 milyar TL'yi aştı

MİLLİ TAKIM'A DA DESTEK

Basketbolda Beko ile 100 milyon TL civarı, Aygaz ile yaklaşık 12.5 milyon TL'lik anlaşmalar daha önce yapılmıştı. Voleybolun sponsoru Opet, stadyumun çeşitli yerlerindeki reklamlar için önceki 3 sezonda 6.5 milyon TL yıllık ücretli ödemeler yaptı. Opet, ayrıca voleybol takımı için de sezon başına 5 milyon TL civarına ödemeler yaptı.

Ali Koç'un cebinden Fenerbahçe'ye verdiği para 1 milyar TL'yi aştı

GELİR GELMEZ 50 MİLYON DOLAR

Başkanlığının ilk günlerinde 50 milyon dolarlık (Bağış yapıldığı dönem kuruyla 237 milyon TL) katkı da yapan Ali Koç, Otokoç ile 4 sezonda 155 milyon TL üzerinde, HeForShe ve Tüpraş ile 3 sezonda 60 milyon TL civarı, basketbolda 300 milyon TL üzerinde, Aygaz ile 4 sezonda toplam 50 milyon TL, Opet ile 45 milyon TL üzerinde katkı sağladı.

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye şahsen ve şirketleriyle aktardık rakam ise toplamda 1 milyar TL'yi aştı.

Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek

Türk Lirası, Fenerbahçe, Ali Koç, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek - Son Dakika Spor


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