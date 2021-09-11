Üye Girişi
Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef aldığı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu - Son Dakika

Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef aldığı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu

11.09.2021 15:23

Sinan Gümüş, ayrılmak için zorluk çıkarttığı iddialarına yanıt verdi. Gümüş, "Gerçekleri paylaşmak istiyorum. Buraya gelirken maddi ve manevi fedakarlık yaptım. Ayrılmama kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı. Kendimi hiçbir zaman F.Bahçe'den büyük görmedim" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cantaş Tolga Işık'ın programında, "İsmini vermeyeceğim. Ayrılmak için zorluk çıkartanlar var. Sorun çıkartana sorun yaratırız. Kimse F. Bahçe'den büyük görmesin kendini. Mayısa kadar kulüpte tutacağım" sözlerinden sonra Sinan Gümüş'ten cevap geldi. Gümüş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Sinan Gümüş'ün açıklaması:

"Çok değerli Fenerbahçe Taraftarları!

Son günlerde benimle ilgili birçok haber yapıldı, birçok "bilgi" başlığı altında söylentiler yayıldı. Ama ben sizinle sadece gerçekleri paylaşmak istiyorum...

Ben Fenerbahçe'mize geldiğimde, kamuoyuna hiçbir zaman yansımayan çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bundan dolayı hiç pişmanlık duymadım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp sizi istiyorsa, fedakarlık yapmak zorundasınız. Ben de bu fedakarlığı hem maddi hem de manevi anlamda sonuna kadar yaptım.

Kamuoyunda çizilen Sinan Gümüş profili doğru olsaydı, anlatılmaya çalışıldığı gibi sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım, Genova'da bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim.

Her zaman olduğu gibi, formamın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım, ama kulübümün birkaç hafta önce verdiği karara da saygı duymaktan başka bir çarem yoktu.

Son dönemde birçok kulüp benimle ilgilendi. Her futbolcu gibi, ben de gideceğim kulüp konusunda hür irademi kullanmak istedim. Tek isteğim, her tarafın mutlu olacağı, benim de kariyerime devam edebileceğim bir çözümdü. Benimle ilgileneria kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da, maalesef transferini gerçekleşmedi ve buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı.

Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim ve Fenerbahçe'de olmaktan da her zaman gurur duydum. Tüm bu' yaşananlara rağmen bir profesyonel futbolcu olarak çalışmalarıma Ik devam edip kendimi hazır tutacağım] ve ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olduğumu canı gönülden bilmenizi isterim."

Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef aldığı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu
Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef aldığı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu

Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef aldığı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada 15:15 Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı 15:12 Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi 14:47 Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu 14:26 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor 14:13 Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor
Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı 14:01 Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 13:59 Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son Dakika Haberleri
15:28 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış
15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
15:16 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
15:15 Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada
15:13 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde
14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
14:50 TRT Spor'da sürpriz ayrıldı! Tümer Metin, bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak
14:26 Tartıştığı adamın sevgilisinin evine molotofkokteyli atıp yakmaya çalıştı
14:25 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu
14:14 Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Almanya'dan 3 takımın radarında
109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış         
15:28
Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti         
15:17
Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde         
15:14
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi         
14:54
Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada         
14:32
Genç kadın otel odasında ölü bulundu! Sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor Genç kadın otel odasında ölü bulundu! Sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor         
14:24
İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu         
14:11
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı         
13:21
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı         
13:15
İndirimli halı almak için koronayı unuttular İndirimli halı almak için koronayı unuttular         
12:06
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 15:35:18. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef aldığı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement