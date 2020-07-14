Başkan Ali Özkan'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Ali Özkan'dan 15 Temmuz mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özkan, 15 Temmuz 2016 günü hain FETÖ yapılanmasının milli irademize, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı alçakça bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, milletimizin Çanakkale ruhuyla yazdığı kahramanlık destanının asla unutulmayacağını, ilelebet yaşatılacağını söyledi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü


15 Temmuz 2016'da ülkemize, milletimize ve demokrasimize karşı haince darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Başkan Özkan, "15 Temmuz 2016 günü, hain FETÖ yapılanması milli irademize, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı alçakça bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak aziz Türk milleti, tıpkı İstiklal mücadelesinde olduğu gibi vatan aşkının en güzel örneklerinden birini daha sergilemiş ve genç-yaşlı, kadın-erkek demeden, topyekün bir mücadele ortaya koyarak, bu girişimi bertaraf etmiştir. Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan bu hain kalkışmaya karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akın eden yüce Türk milleti, her zaman olduğu gibi vatan uğruna kararlı bir duruş sergilemiştir. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen girişime geçit vermeyen Türk milleti, Çanakkale ruhuyla günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, demokrasimize, ülkemize, milletimize kast eden darbecilere en güzel cevabı vermiştir. Milletimizin yazdığı bu büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak, ilelebet yaşatılacaktır" dedi.


"Milletimiz, hür ve bağımsız yaşama azmini ilelebet sürdürecektir"


"Birlik ve beraberlik içinde, devletimizi yüzyıllardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur" diyen Başkan Ali Özkan, ülkemizin birliğine, dirliğine, bölünmez bütünlüğüne gözünü diken hainlere karşı, aziz milletimizin milli birlik ve beraberlik şuuruyla, hür ve bağımsız yaşama azmini ilelebet sürdüreceğini kaydetti.


Başkan Özkan, "15 Temmuz'da meydanı darbecilere bırakmayan, tüm dünyanın tanık olduğu olağan üstü bir kahramanlık destanına imza atarak tarih yazan şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. - BURSA

Karacabey, Ali Özkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ali Özkan'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:30:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ali Özkan'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]