Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

6 saat önce

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sakarya İlkokulu'nda yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu, System.String[]

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sakarya İlkokulu'nda yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.


Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Ali Sülük, öğrencilere ayrıca kitap hediye etti.


Öğrencilerin gözlerindeki ışıltının kendilerini gelecek adına umutlandırdığını dile getiren Başkan Sülük, "Bu güzel organizasyondan dolayı, Okul Müdürü Sayın Mustafa Sancı ve değerli öğretmenlerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimizin bol bol dinlendikleri verimli bir tatil dönemi geçirmelerini dilerim" dedi. - ÇORUM

Ali Sülük, Sakarya, İskilip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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