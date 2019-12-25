Başkan Ali Yedikaya: "Sosyal yönetim değil, sosyal oda olarak üyelerimizi sahipleniyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ali Yedikaya: 'Sosyal yönetim değil, sosyal oda olarak üyelerimizi sahipleniyoruz' - Son Dakika

Başkan Ali Yedikaya: "Sosyal yönetim değil, sosyal oda olarak üyelerimizi sahipleniyoruz"

6 saat önce

Kayseri'de Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası (SMMMO) Tiyatro Topluluğu tarafından "Gesi Bağları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Başkan Ali Yedikaya:

Kayseri'de Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası (SMMMO) Tiyatro Topluluğu tarafından "Gesi Bağları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyunu ve çalışmaları hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, "Sosyal yönetim değil, sosyal oda olarak üyelerimizi sahipleniyoruz" dedi.


Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda sahnelenen oyuna Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu ve oda üyeleriyle beraber vatandaşlar katıldı.


Göreve geldiklerinde ilk işlerinin kültür ve sanat atölyesini kurmak olduğunu söyleyen Ali Yedikaya, "Bizim kültür sanat atölyemiz bu tür etkinlikleri sık sık yapıyor. Yine atölyemiz bir tiyatro oyunuyla karşımıza çıktı ve meslektaşlarımız yoğun iş stresinden kurtulup odamızda provalarda hazırladıklarını oyunu, bugün Kayserili hemşerilerimizle ve meslektaşlarımızla buluşturdular. Bundan dolayı büyük kısmı mali müşavir olan meslektaşlarıma ve kültür sanat atölyemize çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bugün salonu dolduran değerli meslektaşlarıma ve Kayserili hemşerilerime ediyorum. Biz göreve geldiğimizden beri ilk işimiz kültür sanat atölyesini kurmak oldu. Burada meslektaşlarımız ve yönetim kurulumuz bize her zaman güç verdiler ve sorumluluğunu aldılar. Fırın kaliteli olunca ekmek de kaliteli çıkıyor. Biz her zaman meslektaşlarımızın sosyalleşmesinden yana tavır aldık ve sosyal başkan veya yönetim olarak değil, sosyal oda olarak sahipleniyoruz üyelerimizi" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Gesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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