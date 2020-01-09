Başkan Ali Yıldız'dan çöken bina ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Başkan Ali Yıldız'dan çöken bina ile ilgili açıklama

6 saat önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçede daha önce yıkılma tehlikesine karşı mühürlenen metruk bir binada meydana gelen çökme olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk incelemelerimize göre herhangi bir ölü yara yaralı yok. Herhangi bir kimsenin olmadığını biliyoruz.

Başkan Ali Yıldız'dan çöken bina ile ilgili açıklama, System.String[]

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçede daha önce yıkılma tehlikesine karşı mühürlenen metruk bir binada meydana gelen çökme olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk incelemelerimize göre herhangi bir ölü yara yaralı yok. Herhangi bir kimsenin olmadığını biliyoruz. Bina Belediyemizin İmar Müdürlüğünde raporlu bir binadır; teknik olarak incelemesi yapılmış, metruk bir binadır. Yıkılma tehlikesi olması nedeni ile daha önce mühürlenmiştir" dedi.


Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te çökme olayı meydana geldi. Olayda ölü ya da yaralanan olmadı. Metruk binanın daha önce güvenlik amacıyla mühürlendiği öğrenildi. Çöken binada incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Yıldız açıklamasında, "İlk incelemelerimize göre herhangi bir ölü ya da yaralı yok. Herhangi bir kimsenin olmadığını biliyoruz. Bina belediyemizin İmar Müdürlüğünde raporlu bir binadır; teknik olarak incelemesi yapılmış, metruk bir binadır. Yıkılma tehlikesi olması nedeni ile daha önce mühürlenmiştir. Buna rağmen K9 köpeklerimiz ve termal kameralar ile incelemelerde bulunuyoruz. Bina ile ilgili Eylül ayında bir karar alındı. Burası ile ilgili bir güvenlik önleminin alınması konusunda gerekli tebligat yapıldı. Bina bir vakfa aittir" ifadelerini kullandı.


"Burada vatandaşımız bu tür binalardan uzak duracak"


Binanın hava şartlarından ötürü yıkılmış olabileceği konusunda ön tespit olduğunu belirten Başkan Yıldız, "Binanın yan tarafında ruhsatlı bir inşaat çalışması devam ediyor. Bundan da kaynaklanabilir. Arkadaşlarımız bu duruma bağlı olmadığını da tespit ettiler. Hava şartlarına bağlı olduğuna dair ön bir tespit var. İlçemizde şu anda bu şekilde bulunan binalar var. Bunlarla ile ilgili gerekli yazışmalar devam ediyor. Bunları tek başına belediyenin yıkma yetkisi yok. Bu tür metruk binalarda muhatap almak için tek bir kişi yok. Vatandaşımız bu tür binalardan uzak duracak. Burada el ele metruk binalar ile ilgili bir çalışma yapmalıyız. Tüm birimler burada çalışma yapıyor. Vatandaş olarak duyarlı olacağız. Buralardan uzak durmalıyız" açıklamasında bulundu.


"370 tane bu tür metruk yapı bulunuyor"


İlçede 370 metruk binanın olduğunu belirten Başkan Yıldız, "370 tane bu tür metruk yapı bulunuyor. Yıkılma tehlikesi olduğu için bu binaların içerisine girerek teknik bir çalışma yapılamıyor. Anıtlar Kurulu ile yapılan yazışma ve bundan sonra hazırlanacak raporlar doğrultusunda buralarla ilgili yıkım kararı verildiği zaman tüm birimler ortak çalışma gerçekleştirmeliyiz. Tarihi sit alanı olduğu için hassas davranmamız gerekiyor. Eylül ayında tespiti yaptık. 11. ayda da burada güvenlik önlemleri alındı" dedi. - İSTANBUL

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
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