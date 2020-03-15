Başkan Alibeyoğlu'ndan fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Alibeyoğlu'ndan fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı - Son Dakika

Başkan Alibeyoğlu'ndan fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı

6 saat önce

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.

Başkan Alibeyoğlu'ndan fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı, System.String[]

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.


Başkan Alibeyoğlu, "Son günlerde koronavirüs vakasıyla birlikte bazı ürünlerinde hızlı fiyat artışları tespit edilmektedir. Konuya ilişkin Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmalarını devreye sokacağımızı, konunun hassasiyetle üzerinde duracağımızı ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli cezai yaptırımları uygulayacağımızı buradan bildirmek isterim" dedi.


Alibeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve fahiş fiyat uygulaması yapan firmaların tespit edilerek disiplin mekanizmasının devreye sokulacağını, sorumlular hakkında cezai sorumlulukları yerine getireceklerini ifade ederek vatandaşları mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaklarına dikkat çekti.


Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, talimatıyla Oda ve Borsalara gönderilen yazıda, Odaların haksız fiyat artışına karşın disiplin mekanizmalarını harekete geçirmesi istendi. - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 17:14:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Alibeyoğlu'ndan fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]