Başkan Alibeyoğlu'nun 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Alibeyoğlu, yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet, saygı ve özlemle yad ediyorum. İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olarak gururla andığımız Mustafa Kemal Atatürk üstün nitelikleri, ileri görüşlülüğü, liderliği, siyasi ve askeri başarıları ile yaşadığı çağa damgasını vuran bir dünya lideridir. Atatürk, sadece Türk Milleti olarak bizlerin değil tüm dünyanın saygıyla yad ettiği, büyük bir devlet adamıdır" dedi.

Alibeyoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde vatanına ve özgürlüğüne sahip çıkan vatandaşlarımızın kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacak, dünyada hak ettiği yere yükselecektir. Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 82. ölüm yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, canlarını bu topraklar için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum." - KARS