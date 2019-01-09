Başkan Alıcık Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarına akşam yemeği verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarına akşam yemeği verdi.



Nazilli Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarına Menderes Et ve Balık Restoran'da akşam yemeği verdi.



Yemekte, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan ile Ender Vardar ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir ev sahipliği yaptı.



Basın mensuplarına çiçek takdim ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Alıcık, "Halkımızın haber alma hakkını sağlayan, mesai kavramı gözetmeksizin her koşulda mesleğini icra eden tüm medya çalışanı arkadaşlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın gözü, kulağı, sesi olan, bağımsız, tarafsız bir şekilde mesleğini yapan herkesin gününü canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.



Yemekte gazeteciler adına kısa bir konuşma yapan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Nazilli Şube Başkanı Metin Özden, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, basına verdiği desteklerden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür etti. - AYDIN

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