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Başkan Alıcık, Gaziler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Başkan Alıcık, Gaziler Günü'nü kutladı

18.09.2021 11:32
Başkan Alıcık, Gaziler Günü'nü kutladı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, gaziliğin bedeli çok ağır olan bir mücadelenin hak edilmiş mükafatı olduğunu ifade ederek, "Gazilik, fedakarca, kahramanca, yürekli bir şekilde candan ve serden vazgeçmeye hazır oluşun kararlılık beyanıdır. Gazilik, şehadeti göze almış, varlığını hiçe saymış, vakarını haysiyetiyle sarmış ahlak burçlarının ve adam gibi adam olanların unvanıdır. Tarih boyunca ihanet inancın karşısında tutunamamış, işgal ve istila hevesleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuru karşısında asla duramamıştır. Türk milleti hem gaziliğin hem de şehadetin yuvasıdır. Gazilerimizle şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri, milli istiklalin yenilmez güçleridir. Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının simgeleri, zirve isimleridir. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır. Gazisi mahzun ve mahcup olan bir millet geçmişinden kopmuş istikbalinden vazgeçmiş demektir. Şehit ve gazilerimizin mücadeleleri olmasaydı, onların iman dolu göğüsleri milli heyecanla çarpıp kanlı ve vahşi emellere dayanmasaydı felaketlerin büyüyen girdabı her değerimizi, her mirasımızı acıklı şekilde yutacak ve yok edecekti. Fedakar gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, hepsine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Halen tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar temenni ediyorum. 19 Eylül 1921'de Gazilik unvanını alan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Alıcık, Gaziler Günü'nü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 19 Eylül Gaziler Günü, Haluk Alıcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Alıcık, Gaziler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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