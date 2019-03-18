Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık Gazilerin Mutluluğuna Ortak Oldu

Başkan Alıcık Gazilerin Mutluluğuna Ortak Oldu

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyası verilen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyesi 22 gazi için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Başkan Alıcık Gazilerin Mutluluğuna Ortak Oldu, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyası verilen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyesi 22 gazi için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyesi 22 gazinin, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdikleri mücadele nedeniyle KKTC'de aldıkları Milli Mücadele Madalyaları, resmi törenle teslim edildi.

Dernek binası önünde düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, daire müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Dernek Başkanı Karataş, "Mustafa Kemal Atatürk 1930'da işaret ederek, 'Bu adaya dikkat edin, burası mutlaka alınmalıdır. Türk bayrağı dikilmelidir' deyip vasiyette bulundu. Bizler de St. Hilarion Kalesi'ne bayrağımızı dikmenin gururu içinde yaşamaktayız. 1974 harekatında 120 bin soydaşımızın katliamla karşı karşıya kaldığı gün adanın Yunanistan'a bağlanmaması, Enosis'in gerçekleşmemesi için, bizler adaya gidip Enosis gerçekleştirilmeden soydaşlarımızı katliamdan kurtarmanın onuru ve gururunu yaşadık. Bugün burada bizler bu madalyalarımızı KKTC'de alarak sizler tarafından takılmasının onurunu yaşamaktayız" sözlerini kaydetti.

Nazilli Belediyesi Zeybek Ekibi'nin gösterilerinin renk kattığı törende 45 yıl sonra madalyalarına kavuşan gaziler, büyük mutluluk yaşadı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:42:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık Gazilerin Mutluluğuna Ortak Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]