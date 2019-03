Başkan Alıcık; "Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz"

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle Süleyman Efendi ve Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileriyle Tazen Kahvaltı Salonu'nda bir araya geldi.



Down Sendromunun genetik bir farklılık olduğunu ve herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade eden Başkan Alıcık, "Onların durumlarının iyileştirilmesi çabamız, ailelerin yıllardır verdiği gayret ve özverisiyle birleşince, Down Sendromlu kardeşlerimizin, istediklerinde pek çok şeyin üstesinden gelebileceğini toplumla bütünleşik hale gelebileceğini ortaya koymuştur. Onların üretkenliği, ailelerini de rahatlatmaktadır. Sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmelerini sağlamanın toplumsal bir sorumluluktan ziyade üzerimize vazife olduğunu bilmeliyiz. Down Sendromlu çocuklarımızın, kardeşlerimizin, istediklerinde pek çok şeyin üstesinden gelebileceğini, toplumla bütünleşip neler yapabileceklerini yakın zamanda yapılan projelerle görmüşüzdür. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, bu alandaki çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu ve bunların hayata geçirildiği bir gündür. Unutmayalım ki onların acıma duygusu oldukça gelişmiş olup, çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir. Bende başkan amcaları olarak her zaman onların yanında olduğumu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü inanıyorum ki; gerçek dostlar kromozom saymaz" dedi. - AYDIN

