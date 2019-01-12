Başkan Alıcık'ın Acı Günü
1 saat önce
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık'ın babası Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti.
Nazilli
Belediye Başkanı Haluk Alıcık
'ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık'ın babası Ali Sarıoğlu
hayatını kaybetti.
Başkan Alıcık'ın bir süredir ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kayınpederi Ali Sarıoğlu, akşam saatlerinde fenalaştı. Sarıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Başkan Alıcık, acı haberi katıldığı Cumhur İttifakının Aydın
adaylarının tanıtıldığı tören sonrasında aldı.
Ali Sarıoğlu'nun cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Nazilli'nin Arslanlı
Mahallesindeki Merkez
Cami'den kaldırılacağı öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:27 Kaynak: İHA
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