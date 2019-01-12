Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık'ın Acı Günü

Başkan Alıcık'ın Acı Günü

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık'ın babası Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti.

Başkan Alıcık'ın Acı Günü, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık'ın babası Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti.

Başkan Alıcık'ın bir süredir ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kayınpederi Ali Sarıoğlu, akşam saatlerinde fenalaştı. Sarıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Başkan Alıcık, acı haberi katıldığı Cumhur İttifakının Aydın adaylarının tanıtıldığı tören sonrasında aldı.

Ali Sarıoğlu'nun cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Nazilli'nin Arslanlı Mahallesindeki Merkez Cami'den kaldırılacağı öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:27 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Ali Sarıoğlu, Güncel
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