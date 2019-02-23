Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık Kırsalda Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Alıcık Kırsalda Ziyaretlerini Sürdürüyor

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Ovacık, Ketenova ve Kahvederesi mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Alıcık Kırsalda Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Ovacık, Ketenova ve Kahvederesi mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Ovacık, Ketenova ve Kahvederesi'nde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Belediye Meclis Üyelerini tanıtan Alıcık, 2019-2024 dönemine güçlü projelerle hazırlandıklarını belirterek, "İlçemizin çehresini değiştirecek, Nazilli'mize değer katacak projelerimizi bu dönemde hayata geçirmek için gayret edeceğiz. Önce Allah'a sonra sizlere güveniyorum. Ustalık dönemimizde sizlerin destekleriyle Nazilli'mizi bambaşka bir noktaya taşıyacağız. Göreve geldiğim günden bu yana ayrıştıran değil her zaman birleştiren bir belediye başkanı olmak için uğraştım. Bu konuda da Nazilli'mizin merkezinden kırsalına kadar tüm mahallelerinde yoldan köprüye, okul tadilatlarından sosyal alanlara, düğün salonundan cami yapımına kadar her alanda imzamızı atmaya çalıştık. Bunları hiçbir zaman oy için yapmadık. Halka hizmet Hakka hizmettir anlayışıyla, koltuğunda oturan değil her zaman halkla iç içe bir belediye başkanı olmak için gece gündüz demeden çalıştık. İlk günkünden daha heyecanlı, daha istekli ve daha azimli bir şekilde sizlerin de desteğiyle 31 Mart akşamından itibaren Nazillimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ovacık mahallesinde gençlerle bilardo oynayan Başkan Alıcık, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Ovacık, Nazilli, Politika
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