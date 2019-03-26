Başkan Alıcık Kütüphane Haftası'nı Kutladı
41 dakika önce
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 25-30 Mart Kütüphane Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Nazilli
Belediye Başkanı Haluk Alıcık
, 25-30 Mart Kütüphane Haftası
nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Kitap okumanın, okutmanın önemine değinen ve Nazilli Belediyesi olarak Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli
Yerleşkesi'ne bir kütüphane kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Alıcık, "Kütüphanelerimiz, bilginin elde edilmesini, gerekli araç ve yöntemlerle düzenlenmesini, sınıflandırılmasını, saklanmasını, zenginleşmesini ve yarınlara aktarılmasını sağlayan, geniş halk kitlelerini bilgi kaynaklarıyla buluşturan en önemli toplumsal kurumlarımızdandır. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazlarından biri de gelecek nesillerin kitaplara ve bilgiye kolayca ulaşmasının sağlanmasıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bilgisayarlara ve dijital depolama alanlarına rağmen kütüphanelerimizdeki kitaplarımız hala en iyi ve en güvenilir dostlarımız en değerli bilgi hazinelerimizdir. Kütüphaneler bizleri tartışılmaz bilgiye, hatta bilginin de özüne götüren yerlerdir. Bu anlamda herkesi kitap okumaya ve kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap bağışlamaya davet ediyor tüm halkımızın Kütüphane Haftası'nı kutluyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:59 Kaynak: İHA
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