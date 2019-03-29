Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi

Başkan Alıcık Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçede görev yapan mimar ve mühendislerle Hangar Kafe ve Restoran'da bir araya geldi.

Başkan Alıcık Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçede görev yapan mimar ve mühendislerle Hangar Kafe ve Restoran'da bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçede görev yapan mimar ve mühendislerle Hangar Kafe ve Restoran'da bir araya geldi. Programa İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Gürkan Yenipazarlı, İnşaat Mühendisleri Odası Nazilli Temsilcisi Murat Benzet, Mimarlar Odası Nazilli Şube Başkanı Murat Tosun, Makine Mühendisleri Odası Nazilli Temsilcisi Halil Mavi ve üyeler katıldı.

Programda konuşan Başkan Alıcık, "Bugün mimar ve mühendis kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok zor ve büyük emek gerektiren bir mesleği icra ediyor ve meslek yaşamları boyunca birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Biz Nazilli Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. 2019-2024 döneminde devletimizden aldığımız güçle Nazillimize bambaşka bir soluk getireceğiz. Büyük bir kent meydanı, bağımsız bir üniversite ve daha pek çok projemizi yeni dönemde hayata geçireceğiz. İnşallah 31 Mart itibariyle hep birlikte büyüyen ve gelişen Nazilli için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek programa katılan mimar ve mühendislere teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:25 Kaynak: İHA

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