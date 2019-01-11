Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık, Rauf Denktaş'ı Ölümünün 7. Yılında Andı

Başkan Alıcık, Rauf Denktaş'ı Ölümünün 7. Yılında Andı

42 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 7'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık, Rauf Denktaş'ı Ölümünün 7. Yılında Andı, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 7'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık, mesajında "Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihiyle simgeleşen, dünyaya örnek olmuş, yavru vatanımızın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı ölümünün yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Nazilli Belediyesi olarak devlet büyüklerinin isimlerini yaşatıp ulusal bilinci yaymayı ilke edindiklerinin altını çizen Başkan Alıcık, ilçede yapımı tamamlanan bir parka merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ismini verdiklerini hatırlattı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Cumhurbaşkanı, Rauf Denktaş, Güncel
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