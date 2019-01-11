Başkan Alıcık, Rauf Denktaş'ı Ölümünün 7. Yılında Andı
42 dakika önce
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 7'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayınladı.
Nazilli
Belediye Başkanı Haluk Alıcık
, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinin (KKTC
) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş
'ın vefatının 7'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayınladı.
Başkan Alıcık, mesajında "Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihiyle simgeleşen, dünyaya örnek olmuş, yavru vatanımızın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı ölümünün yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
Nazilli Belediyesi olarak devlet büyüklerinin isimlerini yaşatıp ulusal bilinci yaymayı ilke edindiklerinin altını çizen Başkan Alıcık, ilçede yapımı tamamlanan bir parka merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ismini verdiklerini hatırlattı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
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