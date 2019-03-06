Başkan Alıcık Seçim Çalışmalarına Hız Verdi
1 saat önce
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.
Nazilli
Belediye Başkanı Haluk Alıcık
, seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.
Başkan Alıcık, yeni dönemde sosyal ve ekonomik hayata dokunan projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Çobanlar
ve Yeşildere
Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.
31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, "Şimdiye kadar 82 mahallemizin tümünü tek tek ziyaret ettik. Bunun yanı sıra derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. 10 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. İnşallah halkımızın desteğiyle bir 5 yıl daha edeceğiz. Bizim amacımız yaşanılabilir kentler sıralamasında uzun yaşam şehri Nazilli'mizi daha üst sıralara taşımak. Bu nedenle hiçbir zaman günübirlik projelerle değil bundan sonraki 10,20, 30 yılı hesap ederek planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında Nazilli'mizi bambaşka bir noktaya taşıdık. Önümüzdeki dönemde de sosyal ve ekonomik hayata dokunan projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Mahalle ziyaretleri sırasında kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan Çobanlar ve Yeşildere halkına teşekkür eden Alıcık, "Bizleri büyük bir sevgiyle kucaklayan, bizlere teveccüh gösteren herkesten Allah razı olsun" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:35 Kaynak: İHA
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