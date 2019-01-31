Başkan Alıcık'tan Rekor Ziyaret

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında 5 günde tam 400 iş yerini ziyaret ederek rekor kırdı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında 5 günde tam 400 iş yerini ziyaret ederek rekor kırdı.



Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Nazilli merkez ve köylerdeki vatandaş ve esnafı dolaşarak rekor ziyarette bulundu.



Günde 17 saat aralıksız mesai harcayan Başkan Alıcık, geçtiğimiz Cuma günü Yeni Sanayi Mahallesi'nde başladığı seçim çalışmaları kapsamında tam 400 iş yerini ziyaret etti.



Göreve geldiği günden bu yana ilçenin sorunlarını çözüme ulaştırmak için halk ile birebir görüştüğünü belirten Alıcık, "Biz her zaman sokakta halkımızla iç içeydik. Hiçbir zaman koltuğunda mesai harcayan bir belediye başkanı olmadım. Seçim startının verilmesinin ardından AK Parti ve MHP teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızla çalışmalara başladık. Hem kırsal mahallelerimizde hem de merkezde aralıksız çalışıyoruz. Allah'ın izniyle hem Aydın'ı hem de 17 ilçesini kazanacağız" diye konuştu. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Torunlarını Doktora Götürdü, Döndüğünde Evini Yıkılmış Halde Buldu

38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler

77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada