Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık'tan Rekor Ziyaret

Başkan Alıcık'tan Rekor Ziyaret

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında 5 günde tam 400 iş yerini ziyaret ederek rekor kırdı.

Başkan Alıcık'tan Rekor Ziyaret, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında 5 günde tam 400 iş yerini ziyaret ederek rekor kırdı.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Nazilli merkez ve köylerdeki vatandaş ve esnafı dolaşarak rekor ziyarette bulundu.

Günde 17 saat aralıksız mesai harcayan Başkan Alıcık, geçtiğimiz Cuma günü Yeni Sanayi Mahallesi'nde başladığı seçim çalışmaları kapsamında tam 400 iş yerini ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin sorunlarını çözüme ulaştırmak için halk ile birebir görüştüğünü belirten Alıcık, "Biz her zaman sokakta halkımızla iç içeydik. Hiçbir zaman koltuğunda mesai harcayan bir belediye başkanı olmadım. Seçim startının verilmesinin ardından AK Parti ve MHP teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızla çalışmalara başladık. Hem kırsal mahallelerimizde hem de merkezde aralıksız çalışıyoruz. Allah'ın izniyle hem Aydın'ı hem de 17 ilçesini kazanacağız" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Torunlarını Doktora Götürdü, Döndüğünde Evini Yıkılmış Halde Buldu 38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler

77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:59:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık'tan Rekor Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]