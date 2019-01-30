Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık'tan Rektör Aldemir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Alıcık'tan Rektör Aldemir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

12 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Alıcık'tan Rektör Aldemir'e Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ADÜ olarak Aydın'ın en büyük ilçesi olan Nazilli'yi önemsediklerini belirtti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilerleyen günlerde üniversiteye ait yerleşkeleri yerinde ziyaret ederek, yeni döneme ilişkin yapılması gereken yatırımları, yeniden yapılandırılacak birimleri ivedilikle ele alacaklarını söyledi.

Başkan Alıcık ise, üniversite ve yerel yönetimler arasındaki entegrasyonun şehre kazandırdığı pozitif katkının farkında olduklarını ve her türlü iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:57 Kaynak: İHA

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