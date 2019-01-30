Başkan Alıcık'tan Rektör Aldemir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ADÜ olarak Aydın'ın en büyük ilçesi olan Nazilli'yi önemsediklerini belirtti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilerleyen günlerde üniversiteye ait yerleşkeleri yerinde ziyaret ederek, yeni döneme ilişkin yapılması gereken yatırımları, yeniden yapılandırılacak birimleri ivedilikle ele alacaklarını söyledi.



Başkan Alıcık ise, üniversite ve yerel yönetimler arasındaki entegrasyonun şehre kazandırdığı pozitif katkının farkında olduklarını ve her türlü iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - AYDIN

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