Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık, Yazıcıoğlu'nu Ölüm Yıldönümünde Andı

Başkan Alıcık, Yazıcıoğlu'nu Ölüm Yıldönümünde Andı

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2009 yılında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık, Yazıcıoğlu'nu Ölüm Yıldönümünde Andı, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2009 yılında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık, ölümünün 10'uncu yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı. Başkan Alıcık, mesajında; "Ölümünün 10'uncu yıl dönümünde, inancıyla, dava adamlığıyla, ilkeleriyle, duruşuyla, üslubuyla ve örnek şahsiyetleriyle bu milletin çok değerli bir evladı olan Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığı tüm acılara rağmen inançlı ve ilkeli siyasi mücadelesini, dürüstlüğü ve dik duruşu ile sürdürmüş olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve saygı ile anıyoruz" dedi.

Yazıcıoğlu'nun milli ve manevi değerlere olan bağlılığından söz eden Alıcık, "Hayatının her döneminde, karşılıksız bir adanmışlık duygusu içerisinde, milli ve manevi değerlerin yücelmesi, millet ve vatanın bekası için kendi varlığını ve geleceğini feda edebilmeyi hayat düsturu olarak görmüştür. O daima, büyük bir davanın büyük bir yolun dümdüz bir takipçisi, katıksız, temiz bir ülkünün saf ve sade lideri olmuştur. Mekanı cennet olsun" sözlerini kaydetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

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