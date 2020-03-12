Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Alim Işık: '11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik' - Son Dakika

Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik"

6 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 11 ayda 436 yeni iş yeri için açılış ruhsatı verdiklerini ifade etti.

Başkan Alim Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 11 ayda 436 yeni iş yeri için açılış ruhsatı verdiklerini ifade etti.


Aynı dönem içerisinde 158 iş yerinin de kapandığını belirten Prof. Dr. Alim Işık, "Biz billboardlarda ilan ettik seçim öncesi, her yıl ortalama 3 bin istihdam olmak üzere, 5 yılda en az 15 bin ek istihdam sağlayacağımız sözünü verdik. Size bugün gelen net rakamı söylüyorum; 1 Nisan 2019'dan bu yana geçen 11 ayda Kütahya'mızda vermiş olduğumuz iş yeri açılış ruhsatı sayısı 436 iş yeridir. Yani biz her ay ortalama 40 iş yerine açılış ruhsatı verdik. Geçmişte de oluyordu bunlar ama özellikle kapanan iş yerleriyle açıla iş yeri arasındaki rakama dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'de de bunlar oluyor. 436 yeni iş yeri açılış ruhsatına karşılık bu aynı dönemde 148 iş yerimiz kapandı. Dolayısıyla kapananları düştüğümüzde aylık ortalama 30 civarında yeni iş yeri kazandırdık. 436 iş yerinde 3 kişi çalıştıran da var, 30 da var, 80 de var. Ortalama 10 kişi derseniz 4 bin 360 kişidir, 5 kişi derseniz 2 bin 200 kişidir. Bu ek istihdamdır. Bilen bilmeye kendine göre yorum yapabilir. Bunlara da saygı duyarız" şeklinde konuştu.


"Biz ne söylediysek onun gereğini yapıyoruz"


Belediyenin fabrika kurmak gibi bir fonksiyonunun olamadığını dile getiren Başkan Işık, "Biz Kütahya Belediyesi olarak, fabrika açamayız ama bizim fonksiyonumuz nedir? 'Ben Kütahya'da iş yeri açmak istiyorum' diye belediyemize gelen başvuruyu en kısa sürede sonuçlandırarak bu işi kolaylaştırmaktır. Daha önceki dönemlerde haftalar alan işler şimdi günler almaya başlamıştır. Başvuruyu aldığımız gün tüm birimlerimiz hızla gereğini yapmak üzere çalışmalarını başlatırlar. Mümkünse aynı gün, değilse 2-3 gün içerisinde, en geç bir hafta içinde bu ruhsatlar kendilerine veriliyor. Böyle bir uygulamayla inşallah bundan sonraki günlerde işyeri sayımızın daha da fazla olmasını arzu ediyoruz. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Biz ne söylediysek onun gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz minimum 3 bin kişi hedeflemiştik, Allah nasip ederse ileri ki günlerde özellikle Zafer OSB ve diğer büyük iş yerlerinin açılışıyla beraber bu 3 bin olmaz da 10 bin 20 bin rakamlarını görürüz. Ama şu anda en az 3-4 bin yıllık ek istihdam oluşturacak şekilde biz bize düşen yanıyla elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Alim Işık, 1 Nisan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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