Başkan Alim Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın ve gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu yüklenmektedir" dedi.



Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir masaj yayınlayan Başkan Prof. Dr. Alim Işık, "Gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Bağımsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, şehrimizin ve ülkemizin kalkınma ve gelişmesinde çok önemli yer tutmaktadır.Basın, Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle sivil toplumu beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Kitlelerin sosyal medyada yoğun olarak bilgi paylaşımı yapabildiği bu dönemde, etik değerleri mesleğinde başarıyla uygulayan ve bilgi birikimi yüksek gazeteciler toplumun gelişmesinde ve bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.Basın çalışanları tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı ve ilkeli, kamuoyunun zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanının sesi olmaktadır. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına; gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. (EFE-) - KÜTAHYA