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Başkan Alim Işık: "Bölgenin en modern hayvan barınağı Kütahya'da"

2 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Alim Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


Hasta, trafik kazalı ve müşkül durumdaki sahipsiz sokak hayvanları için 2 veteriner hekim ve 1 veteriner teknikeri ile 7/24 sağlık hizmeti sunan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, burada çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.


Başkan Işık, yeni yapılan doğal yaşam alanları ile birlikte yaklaşık 55 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, bölgenin en modern hayvan barınağı olduğunu ifade etti.


Işık, "14 dönümlük arazi üzerinde köpek barınakları, kedi evleri, tür ve çeşitliliğe uygun yabani kuş evleri, Mağaralı doğal yaşam alanları, öğrenciler için amfi tiyatro, donanımlı bir adet ameliyathane bulunmaktadır. Barınakta ayrıca 1 adet hospitilizasyon ünitesi ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun personel sosyal alanlarını içeren idari hizmet binasını yer almaktadır.Mevcut Hayvan Bakımevi kapasitesi 350 iken projenin tamamlanması ile birlikte 750 olması hedeflenmektedir" diye konuştu.


Başkan Işık'ın inceleme gezisine, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Bilcan ile Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli eşlik etti. - KÜTAHYA

Alim Işık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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