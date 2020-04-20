Başkan Alim Işık:

Kütahya Belediyesi, geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması için belediye hizmet binasında 'Sıfır atık yönetimi uygulaması' başlattı.



Özel olarak tasarlanan 25 adet biriktirme kutusu, koridorlarda personelin kolayca ulaşabileceği noktalara, hangi atığın hangi kutuda biriktirileceğine dair bilgilendirme panoları ile birlikte yerleştirildi.



Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya Belediyesi hizmet binasında toplanan atıkların geri dönüşüm firmalarına teslimi için atık geçici depolama alanı yapılıp, atık biriktirme ekipmanlarının temin sürecine kadar belediyede çalışan temizlik personeline sıfır atık projesi uygulamasına yönelik eğitim verildi ve tüm çalışanlar için sıfır atık uygulama rehberi hazırlandı.Sıfır atık yönetim sistemi projesi çerçevesinde kağıt, karton, cam, plastik, metal atıklar ayrı toplanarak lisanslı firmalara veriliyor. Atık piller ise diğer atıklardan ayrı olarak kırmızı renkli geri dönüşüm kutularında biriktiriliyor ve daha sonra uygun şekilde bertarafının sağlanması için lisanslı tesislere gönderiliyor. Birimlerden çıkan tehlikeli atıklar, elektrikli ve elektronik atıklar diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilip, lisanslı firma tarafından alınıyor ve bertarafı sağlanıyor. Kütahya Belediyesi yemekhanesinde çıkan bitkisel atık yağlar ve diğer atıklar ayrı olarak biriktirme bidonlarında biriktiriliyor, daha sonra lisanslı firma tarafından alınıp biyodizel olarak geri kazanımı sağlanıyor. Yemekhanede oluşan ekmek ve yemek artıkları da hayvan barınağına gönderiliyor.Atık biriktirme ekipmanlarında biriken atıklar, eğitim verilen temizlik personeli tarafından tartılıp, atık miktarları kaydediliyor ve toplama verimliliği ile ilgili olarak değerlendirmeler yapılıyor" diye konuştu. - KÜTAHYA