Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Alim Işık: 'Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz' - Son Dakika

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

6 saat önce

Kütahya Belediyesi tarafından belediye hizmet binasına gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Başkan Alim Işık:

Kütahya Belediyesi tarafından belediye hizmet binasına gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.


Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Yunan milletvekilinin konuşması sırasında Türk bayrağını yırtma hadisesini kınayan Kütahya Belediyesi, belediye hizmet binasına gelen vatandaşlara Türk Bayrağı armağan etti.


Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bugün belediye binamıza gelen tüm vatandaşlarımıza milli onurumuz Türk bayrağı dağıttık. Yaşanan mevcut hadiseyi kınıyor, ulusların ve milletlerin birbirlerine sonsuz saygı duyduğu, barışın daima önder olduğu bir dünya diliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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