Son Dakika Haberleri: Başkan Alim Işık'ı ziyaret eden Yücel Can: "Biz birlikte güçlüyüz"
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Başkan Alim Işık'ı ziyaret eden Yücel Can: "Biz birlikte güçlüyüz"

52 dakika önce

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

Başkan Alim Işık'ı ziyaret eden Yücel Can:

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.


İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Valiliği ile birlikte organize edilen İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen 'Biz birlikte güçlüyüz' projesi kapsamında düzenlenecek programlara katılmak Kütahya'ya gelen Yücel Can, Başkan Işık ile görüş alış verişinde bulundu.


Projeyle herkesi kucaklamaya çalıştıklarını ve kardeşliğe değer kattıklarını söyleyen Can, mekan ve sınır tanımayarak çalıştıklarını kaydetti.


Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Prof. Dr. Alim Işık, Genel Başkan Yücel Can ile beraberindeki heyete şehir ile ilgili bilgiler verdi.


Kütahya'da çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunacak olan heyet, kabulleri ve katkılarından dolayı Başkan Işık'a teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

İçişleri Bakanlığı, Alim Işık, Yücel Can, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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