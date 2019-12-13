Kütahya Belediyesi, Türkiye'nin girişimci gençleri ve kadınları için ihracat kapılarını açacak rehber hazırladı.



Devletin sağladığı hibe kredileri genç ve kadın girişimcilere anlatarak ihracata giden yolu açan Kütahya Belediyesi, Türkiye'nin girişimci kadınları için ihracat kapılarını açacak bir rehber hazırladı.



Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, genç girişimciler ve kadınlar için Kütahya'da başlattıkları ancak tüm Türkiye'ye yayılacağını düşündükleri devlet destekleri tanıtım paketini Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen istihdam şurası ile tanıttı.



Türkiye'de ilk kez Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları ile Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek' projesi kapsamında 'Kütahya İli Devlet Destekleri Rehberi Tanıtım' programında Başkan Alim Işık, "Kütahya yatırımlarla, istihdamla anılacak. Bu şehirde unutulan ne varsa; iş adamlarımızla, kamu kuruluşlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle, Kütahya sevdalılarıyla, hep birlikte hatırlayacağız. Birlikte başaracağız. Kütahya bunu hak ediyor" dedi.



"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR ÇALIŞMAYI BAŞLATTIK"



"Bu paket ile amacımız; ekonomik teşviklerin duyurulması, rehberlik edilmesi ve ilimizde faaliyet gösteren işletmelerin sektörlerine yönelik olarak sağlanan devlet yardımları ve yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak" diyen Başkan Işık, söz konusu paketin tüm ülke genelinde yol gösterici bir rehber olduğunun da altını çizdi.



En önemli sorunun üretim eksikliği olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Türkiye'deki birçok ilde olduğu gibi genç ve kadın istihdamı öne çıkan sorunlarımız arasında yer alıyor. Biz de bu sorunların çözümü amacıyla gençlerimizi ve kadın girişimcilerimizi istihdamda öne çıkaracak bir şura ile Kütahya'dan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılacak bir çalışma yapacağız. Bunun gereği olarak da Kütahya Belediyesi olarak ilimizde bulunan genç ve kadın girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma başlattık. Özelikle genç girişimciler için devletin resmi kurum ve kuruluşlarının verdiği değişik teşvikler, hibeler, proje başvurularında verebileceği kaynaklar ve bunların yollarını bir rehberde topladık. Bu rehberi de Kütahya Belediyesi'nin internet sitesine yükledik. Türkiye'nin herhangi bir yerinden bir genç-kadın girişimcimiz destek paketleri ve hibeleri araştırmak istediğinde Kütahya Belediyesi'nin internet sitesinden her şeye ulaşabiliyor" diye konuştu.



Sadece bireysel üretim yetmediğini dile getiren Başkan Işık, "Gençlerimiz ve kadın girişimcilerimiz mümkünse kooperatifleşecekler, sonrasında ise yurt içi ve yurtdışı pazarları değerlendirerek daha fazla gelir elde etmenin yollarını arayacaklar. Bununla ilgili hangi kurum ve kuruluşlardan nasıl destekler alınabileceğini içeren bir rehber hazırladık. Bunu da kadın ve gençlerimizin kullanımına sunduk" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA