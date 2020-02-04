Başkan Alim Işık: Kütahya bir üst sınıfa yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Alim Işık: Kütahya bir üst sınıfa yükseldi - Son Dakika

Başkan Alim Işık: Kütahya bir üst sınıfa yükseldi

6 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın Sosyal Sorumluluk projeleri arasında yer alan 'İkamet kart' projesi adı altında gerçekleştirdiği çalışmalar ile şehrin nüfusu 252 bin 633 kişiye yükseldi.

Başkan Alim Işık: Kütahya bir üst sınıfa yükseldi, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın Sosyal Sorumluluk projeleri arasında yer alan 'İkamet kart' projesi adı altında gerçekleştirdiği çalışmalar ile şehrin nüfusu 252 bin 633 kişiye yükseldi. Böylece Kütahya Belediyesi ilk kez 250 bin ile 500 bin nüfuslu il belediyeleri arasına girerek bir üst sınıfa yükseldi.


Kütahya nüfusunun yükselmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Başkan Alim Işık, "İlimizin büyümesi ve göçün durdurulması için başlatmış olduğumuz 'İkamet Kart' projesine desteklerini esirgemeyen değerli üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere, valimize, ilgili kurum yöneticilerimiz ve çalışanları ile tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. İkamet Kart sahibi olan üniversite öğrencileri, Kütahya Belediyesi'nin ulaşım ve su indiriminden yararlanabilecek. Ayrıca öğrenciler, gönüllülük esası ile Kütahya Belediyesinin İkamet Kart projesine destek olan esnafların yaptığı yüzde 10'lık indirimden de faydalanabilecekler" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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