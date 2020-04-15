Başkan Alim Işık: "Kütahya, Korona virüsü en az hasarla atlatacaktır" - Son Dakika
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Başkan Alim Işık: "Kütahya, Korona virüsü en az hasarla atlatacaktır"

6 saat önce

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'nın Korona virüs Covid-19 salgınını en az hasarla geride bırakacak bir il konumunda olduğunu belirterek, alınan tedbirler kapsamında kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Alim Işık:

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'nın Korona virüs Covid-19 salgınını en az hasarla geride bırakacak bir il konumunda olduğunu belirterek, alınan tedbirler kapsamında kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.


Başkan Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu Korona tehdidi ve tehlikesi karşısında özellikle ülkemizde merkezi ve yerel idarelerimizin almış olduğu her türlü tedbire uyarak toplum sağlığını koruma yönünde hareket eden tüm hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bu tehlikede aziz Türk milletini ve insanlık alemini kurtarsın temennilerimle öze başlamak istiyorum" dedi.


"Kütahya'da yaklaşık 1 aydır düzenli olarak her türlü tedbir, dezenfeksiyon çalışması başta olmak üzere bu tedbirleri almaya devam ediyoruz" diyen Başkan Işık, "Şu anda Kütahya'mız, bölgemizdeki sekiz il içerisinde tedbirlerini zamanında alarak ve geçekten tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli hassasiyeti göstererek, vatandaşlarımızın da ilgiyle alınan tedbirlere uyum sağlaması nedeniyle bölgemiz içinde tehlikenin en az olduğu ve vaka sayısının en düşük kaldığı ilimiz. Gönlümüz ister ki hiç olmasın ama tüm Türkiye'de olduğu gibi oldu. Şu anda Kütahya'mız bu tedbirlerle mümkün olduğunca bu badireyi en az hasarla kaydedecek ve geri de bırakacak bir il konumunda ama tedbirlerimizi gerçekten çok özenle uyguluyoruz. Vatandaşımız bu tedbirlere fazlasıyla riayet ediyor. Özellikle belediyemizin zabıta birimi, kolluk kuvvetimiz, polisimiz, jandarmamız başta olmak üzere, temizlik işleri müdürlüğümüzün değerli çalışanları, park bahçe müdürlüğümüzün çalışanları ve özellikle de veteriner hizmetleri müdürlüğümüzün değerli çalışanları aracılığıyla Kütahya'da yaklaşık 1 aydır düzenli olarak her türlü tedbir, dezenfeksiyon çalışması başta olmak üzere bu tedbirleri almaya devam ediyoruz. Şu anda Kütahya, Türkiye'nin son 7 ilinden birisi, vaka sayısı ve ölüm sayıları dikkate alındığında, devletin resmi rakamlarına göre altan yedinci sırada yer alan bir il konumunda. Gönlümüzden geçen tabiki hiç olmamasıydı ama oldu, oluyor da maalesef, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bizim Alo 153 Çözüm Masası diye bir birimimiz oluştu. Daha önce beyaz masa adı altında kısmen hizmet veren bu birimimi genişlettik, kadrosunu artırdık ve tüm vatandaşlarımızdan gelen her türlü öneriye, eleştiriye, isteğe ve talebe eş zamanlı olarak cevap vermek üzere bu birimimiz hizmet veriyor. Özellikle Valiliğimizin başkanlığında oluşturulan vefa destek grubu ilgili kurum temsilcilerimizin de oluşturduğu vefa destek grubu çalışmaları kapsamında acil 112 numarasını arayarak taleplerini ileten vatandaşlarımızın belediyemize yönlendirilen kısmının dışında ayrıca direkt belediyemizi 153 çözüm masası aracılığıyla arayana vatandaşlarımıza özellikle bir ekibimiz var, sosyal yardım müdürlüğümüz ve zabıta müdürlüğümüzdeki çalışanlarımızdan oluşturulan, kim neyi talep ettiyse en kısa sürede evlerinde bu hizmeti vermek üzere ekibimiz aralıksız olarak çalışmaktadır. Özellikle bu 153 çözüm masamıza gelen her türlü isteği, whatsapptan geldiyse whatsapp yoluyla telefondan geldiyse telefon yoluyla ilgili birimlerimize iletiyoruz. Orada bu talep işlem gördükten sonra vatandaşımıza aynı yolla geri bildirim yapıyoruz, "talebiniz yerine getirildi, şikayetiniz giderildi veya şu süreçte şu işlem devam ediyor diye bilgilendirme de yapıyoruz. Zaman zaman da fırsat buldukça ben 153 çözüm masamıza başvuruda bulunan vatandaşlarımızı özellikle telefonla arayıp hem hal hatır sormak hem de varsa yeni bir talepleri onları almak üzere vatandaşlarımızla diyalog halinde bu işi sürdürüyoruz. Özellikle de tüm görüşmelerimizde evde kalmaya devam etmelerini, acil bir ihtiyaçları olması halinde ya 112 acil numarasına ya da alo 153 çözüm masasına bu talepleri iletmeleri halinde gerek belediyemiz gerekse diğer kamu kuruluşlarımız ya da sosyal yardım kurulularımızın elemanları aracılığıyla yerine getirileceğini söylüyoruz ve şu ana kadar da tüm kurum ve kuruluşlarımız azami derecede bu işe dikkat göstererek vatandaşımıza hizmet etmeye özen gösteriyorlar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Koronavirüs, Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:40 Kaynak: İHA

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