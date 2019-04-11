Başkan Alim Işık: "Kütahya'nın Daha da Gelişmesi İçin Hep Birlikte Çalışacağız"

Kütahya Belediye Meclisi'nin ilk olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlığında gerçekleştirdi.

Kütahya Belediye Meclisi'nin ilk olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlığında gerçekleştirdi.



"Türk milletine hizmet etmek üzere seçilen kişilerce hizmet getirilmesinde çok önemli bir araç" diyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bu önemli siyasi aracın gereği olarak yapılan seçimlerde aziz hemşehrilerimiz, emaneti şahsımın başkanlığında üç değerli siyasi partimizin temsilcileri olarak 31 Belediye Meclis üyemize tevdi etmiştir. Bildiğiniz gibi, Belediye Meclis Üyelerimizin dağılımında 14 Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 11 Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, 6 arkadaşımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi olarak Kütahya'mızı yönetme hakkını milletimizden emanet almıştır. Bu onurlu görevde birlikte çalışmaktan gurur duyacağım meclis üyesi arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Milletin emanetini almak, bu emanete sahip çıkarak 5 yıllık görev dönemi sonunda alnının akıyla bu görevi başkasında devretmek ya da aynı şekilde bir kez daha emaneti alarak göreve hizmet etmek yaşanabilecek en büyük onurlardan birisidir. 3 dönem üst üste bir muhalefet partisi milletvekilliği görevini onurla yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki gerçekten yapacağımız güzel hizmetlerde çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük onuru birlikte yaşayacağız. 31 Arkadaşımın tamamı kendi listemizden seçilmiş gibi değerli görülecek ve her türlü kararda saygıyla birlikte hareket etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Çünkü bu konu demokrasinin gereği olduğu gibi bizden hizmet bekleyen Kütahyalı hemşehrilerimin de arzusudur. Tabloya baktığımız zaman şahsımı Belediye Başkanı olarak tercih etmiş, belli bir oy farkıyla tereddütsüz emaneti şahsıma vermiş ama Belediye Meclisi dağılımına Milliyetçi Hareket Partisi'ne 11, Adalet ve Kalkınma Partisine 11, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 6 üye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne 3 kontenjan olmak üzere 31 üyeliği dengeli bir şekilde dağıtmıştır. Yani Kütahyalı hemşehrilerimiz demokrasi ayarı vermiştir, bu olayı bu şekilde okuyacağız. Hemşehrilerimiz bize diyor ki 'uzlaşın, kimseye üstünlük vermiyorum, geçmişte bunu verdim, acı tecrübeler yaşadım, Kütahya olarak bu ayarı yapıyorum, herkes uzlaşacak' demiştir. İnanıyorum ki hepimiz bu anlayışla hareket edeceğiz ve gerçekten burada aldığımız kararların milletimizin ve ilimizin lehine olacak şekilde mümkün olduğunca oy birliğiyle olması yönünde hepimiz aynı sabrı göstereceğiz. Tabi ki düşüncelerimiz farklı olabilir, siyasi vaatlerimiz farklı olabilir, aynı konuya bakışlarımız farklı olabilir ama sonuçta ortak payda demokrasinin gereği oy çoğunluğuyla da olsa milletimiz ve memleketimizin lehine olacak bir kararı almamızı sağlayıp ardından uygulanmaya getirilmesi şeklinde olacaktır. Ben bu anlayışla hepinizin ülkemizin ve milletimizin geleceğinden ilimizin de çok önemli bir görev üstlendiği, Kütahya'nın gelişmesi yönündeki her türlü ekibimizin samimiyetle ve ciddiyetle değerlendirileceği inancıyla bir kez daha tüm seçilen kardeşlerime, arkadaşlarım tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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