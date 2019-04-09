Son Dakika Haberleri: Başkan Alim Işık: "Özverili Çalışmalarından Dolayı Tüm Güvenlik Güçlerimizi Kutluyorum"

Başkan Alim Işık: "Özverili Çalışmalarından Dolayı Tüm Güvenlik Güçlerimizi Kutluyorum"

43 dakika önce

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Karakuş, Emniyet Amiri Timur Bütün ile beraberindeki polis memurları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Alim Işık:
Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Karakuş, Emniyet Amiri Timur Bütün ile beraberindeki polis memurları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Karakuş, Emniyet Amiri Timur Bütün ile beraberindeki polis memurları, Başkan Alim Işık'a, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar dilediler.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Işık, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Başkan Işık, Kütahya'daki huzur ve güven ortamının sağlaması için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:39 Kaynak: İHA

Hasan Çevik, Polis, Kütahya, Alim Işık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:22:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Alim Işık: "Özverili Çalışmalarından Dolayı Tüm Güvenlik Güçlerimizi Kutluyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]