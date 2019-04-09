Başkan Alim Işık: "Özverili Çalışmalarından Dolayı Tüm Güvenlik Güçlerimizi Kutluyorum"

Kütahya
İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Karakuş, Emniyet Amiri Timur Bütün ile beraberindeki polis memurları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık
'a Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası
nedeniyle nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Karakuş, Emniyet Amiri Timur Bütün ile beraberindeki polis memurları, Başkan Alim Işık'a, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar dilediler.
Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Işık, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü ve 10 Nisan
Polis Haftasını kutladı.
Başkan Işık, Kütahya'daki huzur ve güven ortamının sağlaması için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA