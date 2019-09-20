Başkan Alim Işık: "Şehrimizi daha ileri noktalara taşıyacağız"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) tarafından düzenlenen 32. Ahilik Haftası etkinlerine katıldı.



Törende konuşan Başkan Işık, şehri, esnaflarla birlikte daha ileri noktalara taşıyacaklarını ifade etti.



Başkan Işık, "Biz yardıma muhtaçlara esnafımızla birlikte sahip çıkmak zorundayız. Ama bir gerçek var ki üniversite öğrencilerimiz esnafımızın ve şehrimizin biraz daha kendilerine ilgi göstermesini bekliyor. Onun için üniversite öğrencilerimize ikamet kart projesi adı altında bir çalışma başlattık. Birinci adres olarak ikametgahını Kütahya'yı taşıyan tüm üniversite öğrencilerine ulaştırmadan gıdaya kadar Kütahya Belediyesinin kendilerine verdiği ikamet kartlarıyla gittiklerinde esnafımızdan belli oranlarda indirim alacaklar. Bunu bir kazanç olarak görmemiz lazım. Esnafımızın bugüne kadar ciddi fedakarlıklar içerisinde şehrimize önemli katkılarda bulunduklarını biliyoruz. Ama biraz daha fedakarlık gerekiyor. İnanıyorum ki hep beraber şehrimizi daha ileriye taşıyacağız. Tüm esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA