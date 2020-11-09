Başkan Alim Işık: "Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan Alim Işık: "Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz"

09.11.2020 11:02
Başkan Alim Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karaman Belediyesi'ne iade-i ziyarette bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karaman Belediyesi'ne iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Işık, Yardımcısı Özden ve Kütahya Belediye Meclis üyeleri, Karaman Belediyesi Meclis Toplantısı'na katıldı. Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyesi Meclis üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya ve Karaman'ın kadim iller olduğunu belirten Işık, "Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Karamana benzer yanları var Kütahyanın. Kültür ve sanat şehri olması, turizme ve termal sağlık turizmine kaynaklarının iyi olması, bölgede kendini komşularımıza göre birkaç adım öne çıkartacak potansiyele sahip bir iliz. Potansiyelimizi ekonomik katkıya dönüştüremeyen illerimizden birisi Kütahya. Merkezde 253 bin nüfusumuz var. Yaptığımız proje ile şehrimizde okuyan üniversite öğrencilerine yönelik ikametlerini Kütahya'ya aldırmaları durumunda bazı imkanlar ve kolaylıklar sağladık meclisimizin de desteği ile. Böylelikle 11 bin öğrencimiz nüfus kaydını Kütahya'ya aldırdı ve Kütahya tarihi0nde ilk kez merkez nüfusunu 250 binin üzerine çıkarttı. Belediyelerden B7 grubundan B8 gurubuna geçiş yaptık. Bunun somut avantajı kadromuzda 102 kişinin artışını sağladı" diye konuştu.

Işık, "Meclisimizin dağılımı koalisyon yapısında. Kütahya Belediye Meclisi'nde tarihinde ilk kez tek partiye çoğunluk vermedi. Uzlaşma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aldığımız karalarının çoğu oy birliği ile meclisimizden geçiyor" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Alim Işık: Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz
Başkan Alim Işık: Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz

Karaman Belediyesi, Salih Özden, Karaman, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Alim Işık: 'Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek         
10:12
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:30:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Alim Işık: "Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei