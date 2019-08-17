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Başkan Alim Işık: Yağmur suyu döşeme hattı çalışmalarımız hızla devam ediyor

18 dakika önce

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personelinin yürüttüğü yağmur suyu döşeme hattı çalışmaları devam ediyor.

Başkan Alim Işık: Yağmur suyu döşeme hattı çalışmalarımız hızla devam ediyor, System.String[]
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personelinin yürüttüğü yağmur suyu döşeme hattı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı açıklamada, "Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Hacıbekir Sokak, 3. Trakya Sokak ve Aksaray Sokak bölgesinde yağmur suyu döşeme hattı çalışmaları devam ediyor. Dumlupınar Mahallesi'nde devam eden yağmur suyu döşeme hattı çalışmaları sona erdiğinde bölgede bulunan esnaflar, yerleşim yerleri, su birikintilerinden kaynaklı yol tahriplerine ve kapanmalarına engel olacaktır. Ayrıca olası yağmurdan kaynaklı su baskınları ile daha önce oluşan su birikintilerinin de önüne geçilebilmesini hedefliyoruz" diye konuştu. (EFE-) - KÜTAHYA
Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
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