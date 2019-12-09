Son Dakika Haberleri: Başkan Alim Işık: "Yeni konutlarınız hayırlı olsun, güle güle oturun"
Son Dakika Güncel Başkan Alim Işık: 'Yeni konutlarınız hayırlı olsun, güle güle oturun' - Son Dakika

Başkan Alim Işık: "Yeni konutlarınız hayırlı olsun, güle güle oturun"

6 saat önce

Kütahya Vefa Mahallesi'nde oturan hak sahibi vatandaşlar, Kütahya Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 1453 Konutlarından dairelerini seçmeye başladı.

Başkan Alim Işık:

Kütahya Vefa Mahallesi'nde oturan hak sahibi vatandaşlar, Kütahya Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 1453 Konutlarından dairelerini seçmeye başladı.


Kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 1453 Konutlarının noter eşliğinde yapılan kura çekimlerinin sona ermesiyle birlikte Vefa Mahallesi'nde ikamet eden hak sahibi vatandaşlar, Kütahya Belediyesi'nde dairelerini seçiyor.


Kütahya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelen hak sahibi vatandaşlar, dairelerini beğenip mutabakat senetlerini imzalıyor.


Hak sahibi olan vatandaşların, kendi evlerindeki aboneliklerini kapatmaları gerekiyor. 1453 Konutlarından seçtikleri dairelerin aboneliklerini ise 15 gün içerisinde almak mecburiyetindeler. Tapu işlemleriyle birlikte tüm işlemlerin en geç 1 ay içerisinde sona ermesi gerekiyor.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne 1453 Konutları'ndan dairelerini seçmeye gelen hak sahibi vatandaşlara 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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