Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Alim Işık: 'Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız' - Son Dakika

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

6 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, son 15 yılda ilk defa denk bir bütçe yapıldığını ifade etti.

Başkan Alim Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, son 15 yılda ilk defa denk bir bütçe yapıldığını ifade etti.


Bütçenin üçte birlik bölümünün yatırımları ayrıldığını kaydeden Prof. Dr. Alim Işık, "Yeni bir yılın başlangıcı hep umudu temsil etmiştir. Biliriz ve hissederiz ki değişmek ve değiştirmek için gerekli güce sahibizdir. Yeni bir yıla hazırlanırken kendimizi böyle umutlu, keyifli ve değişime açık hissetmemiz işte bu yüzdendir. Kütahya'nın yaşanabilir bir yer olduğu ve yaşanacak güzel duyguların var olduğu inancıyla, son 15 yıl içerisinde ilk kez bu yıl denk bütçe yaptık. 2020 yılında bu şehrin bütçesinin 3'te birini yatırım üzerine ayırdık.2020 yılı projelerimizin içerisinde; öncelikle Kütahya Valiliği eski binasının yıkılması ile ortaya çıkacak olan Zafer Meydanı düzenleme projemiz var. Bu şehri gerçekten kent yapacak bir meydana dönüştüreceğiz. Altında yaklaşık 350 araç kapasiteli kapalı otopark, üstünde de bu şehri kendi kültürüyle, tarihiyle bütünleştiren bir meydan projemiz var. Bununla eş zamanlı olarak eski kültür sarayı binamızın yerine altında yaklaşık 300 araç kapasiteli kapalı otopark, üstüne ise değişik büyüklüklerde konferans salonları inşa edeceğiz. Bu yapıyla birlikte Kütahya'mıza modern bir şekilde donatılmış, konferans salonları, sergi ve fuaye alanları, önünde amfi tiyatro, üst katına da bu bölgenin en zengin kütüphanesinin olduğu bir kompleks kazandıracağız" diye konuştu.


"Park yoğunluğu için alternatif alanlar oluşturacağız"


Hizmetlerin yeni yılda da artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Alım Işık, "2020 yılı içerisinde Cumartesi ve Çarşamba Pazaryerini tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Altı tamamen otopark, orta alan kapalı pazaryeri, onun üstü güneş enerjisi sistemiyle donatılmış olacak. Asım Gündüz Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi dahil olmak üzere o bölgedeki park yoğunluğunu yeni yapılan otoparklara kaydırarak vatandaşlarımıza alternatif alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Belediye Kütahyaspor'u destekleyerek profesyonel lige çıkartmak için çalışacağız.Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve hemşehrilerimizin yeni yılını gönülden tebrik ediyorum. 2020 yılının birlikte başaracağımız, umut dolu bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE-) - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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