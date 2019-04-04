Başkan Alinur Aktaş: "Bir Liranın Hesabını Yaparım"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruduğunu belirterek, "Liranın hesabını yaparım. Göreve geldiğimden bu yana hayalimdekilerin yüzde 10-20'sini gerçekleştirdim"dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruduğunu belirterek, "Liranın hesabını yaparım. Göreve geldiğimden bu yana hayalimdekilerin yüzde 10-20'sini gerçekleştirdim"dedi. Aktaş, özel halk otobüsçülerine vatandaşlara güler yüzlü davranmaları konusunda çağrıda bulundu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası'na üye esnaflarla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak'ın da katıldığı programa, özel halk otobüsçüleri yoğun ilgi gösterdi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçimlerde güven tazeleyerek "Yola devam" dediği yeni dönemde, kentin geleceğine değer katacak, ulaşım ve trafik, imar ve kentsel dönüşüm ile yeşil Bursa başta olmak üzere 4 ana hedefle çalışmalarına yön vereceğini söyledi.



"Liranın hesabını yaparım"



Başkan Aktaş, Bursa'nın değerlerine dikkati çekerek, "Bursa'da her ne görevde olursanız olun, bu şehrin bir parçası olmak önemli ve değerli. Nüfusu 3 milyona ulaşan Bursa'ya inanmalı ve bu şehir için daha dikkatli ve tutarlı olmalıyız. Bursa, çok özel bir şehir. Bursa ile ilgili daha neler yapabiliriz, ona bakıyoruz. Hayatımda hep empati yaptım. Karşıma gelen kişi ne anlatıyor, dinlerim. Liranın hesabını yaparım, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bizim ulaşımda hedefimiz, milleti sabah işine aşına, akşam evine eşine çocuklarına sağlıkla kavuşturmaktır" şeklinde konuştu.



"Kazanan Bursa olacak"



Yaşamından anekdotlar da paylaşan Başkan Aktaş, belediyenin ticarethane değil, kazandığını hizmete çeviren bir kurum olduğunu söyleyerek, "Belediyenin sınırsız bütçesi yok. Bir hizmetin bedeli vardır, yapılan işle ilgili standartlar vardır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olarak Bursa'da 11 bin 500 kilometrekare alanda 17 ilçede çalışıyoruz. Fantezi işlerin peşinde koşmuyorum. Göreve geldiğimden bu yana, hayalimdekilerin yüzde 10 - 20'sini gerçekleştirdim. Hem raylı hem de lastikli sistemlerde daha yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var. Konuşmanın değil, icraatın zamanı. Şehrin değeri yükselecek, kazanan Bursa olacak" diye konuştu.



Bursa'nın tüm dinamikleriyle el birliğiyle daha güzel bir noktaya ulaşacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "Herkes işine konsantre olsun, kendinizi geliştirin, farklı öneriler sunun. Bizimle ilgili konularda toplantılar yapalım ve sonuç alalım" dedi.



"Yolcunuzu güler yüzle karşılayın"



Başkan Aktaş, özel halk otobüsçülerinin vatandaşlara en iyi hizmeti vermesinin önemine değinerek, "Bu millet, tatlı dil ve güler yüzden başka bir şey istemiyor. Aracınıza binen yolcuyu güler yüzle karşılayın. Türkiye'nin en güzel şehrinde yaşıyoruz, çok güzel işler yapacağız. Bursa'nın avantajları çok, değerlerimizi bilmeliyiz. Birlik ve beraberliğimiz devam etsin" diye konuştu.



Esnafa umut oldu



Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Eren de Başkan Aktaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkan Alinur Aktaş, Bursa'da göreve geldiği günden bu yana, bitme aşamasında olan özel halk otobüsçüleri esnafına umut oldu, adeta can suyu verdi. Daha güzel günlerin de olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.



Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak da Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası üyelerine yönelik eğitimleri destekleyeceklerini söyledi. Programın sonunda Başkan Aktaş, esnafla günün anısına fotoğraf çektirdi. - BURSA

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