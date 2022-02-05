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Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor'un soyunma odasına indi - Son Dakika

Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor'un soyunma odasına indi

05.02.2022 19:37
Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor'un soyunma odasına indi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Altınordu'yu yenen yeşil-beyazlı futbolcuları yürekten kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Altınordu'yu yenen yeşil-beyazlı futbolcuları yürekten kutladı. Aktaş, soyunma odasına giderek hem Tamer Tuna ile görüştü hem de toplu fotoğrafta yer aldı. Aktaş, "Helal olsun çocuklar. Tam gaz devam" yorumunda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Altınordu'yu yenen Bursaspor'da büyük mutluluk yaşanıyor. Dün İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne giden bugün de Timsah Park'a gelerek takımın arkasında olduğunu gösteren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, galibiyet sonrası da büyük sevinç yaşadı. Aktaş, 1-0 sona eren maçın ardından soyunma odasına inerek takımı yerinde tebrik etti. Aynı zamanda Tamer Tuna ile konuşan Alinur Aktaş, takımın Altınordu zaferinin ölümsüzleştirmek için çektirdiği fotoğrafta da yer aldı. Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helal olsun çocuklar. Tam gaz devam" yorumunda bulundu.

(Barış Yalım/İHA)

Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor'un soyunma odasına indi
Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor'un soyunma odasına indi

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Bursaspor, Altınordu, Helal, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor'un soyunma odasına indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor'un soyunma odasına indi - Son Dakika
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