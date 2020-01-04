Başkan Alinur Aktaş'tan 'stadyum' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Alinur Aktaş'tan 'stadyum' açıklaması - Son Dakika Spor

Başkan Alinur Aktaş'tan 'stadyum' açıklaması

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un stadyumunun bir güce dönüşebileceğini ifade ederek, "Stadyumun altındaki dükkanları kiraya vermek için önünde hiçbir engel yok. Yıllardır dükkanlar boş. Bununla alakalı çalışma yapıldı, ama sonuç alınamadı.

Başkan Alinur Aktaş'tan 'stadyum' açıklaması, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un stadyumunun bir güce dönüşebileceğini ifade ederek, "Stadyumun altındaki dükkanları kiraya vermek için önünde hiçbir engel yok. Yıllardır dükkanlar boş. Bununla alakalı çalışma yapıldı, ama sonuç alınamadı. Stadyumu pazarlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi değil, Bursaspor yönetimidir" dedi.


"Yeniden büyük Bursaspor" kampanyasının startında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stadyumla alakalı kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Stadyumun altındaki dükkanları kiraya vermek için önünde hiçbir engel bulunmadığının altını çizen Aktaş, "Yıllardır dükkanlar boş. Bununla alakalı çalışma yapıldı ama sonuç alınamadı. Biz orasını kiraya verdik. 5 yıldır biz oradan kira almadık. Kirasına karşılık loca satın alıyoruz. Timsah kafası ile ilgili konuyu ifade ettim. Biz iki yıldır isteseydik çivi çakamazdık. Çünkü mevcut şirket kayyumdaydı. Tesviyesi gerçekleşti, ağustos ayında ihalesi yapıldı, 2 Ekim'den itibaren çalışmalar yapıldı. Eksiklikler yapılan ihaleyle sonuçlandırılacak. Tarih olarak 400 gün verildi. Timsah kafasının kapatılmasını sezon sonu yani nisan, mayıs gibi biteceğini ifade etmiştim" diye konuştu.


"Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni fazlasıyla yapmış"


Bundan sonraki süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan Aktaş, "Bundan sonraki süreçte Bursa stadyumuyla ilgili yapacak uygulamayı Bursa Büyükşehir Belediyesi yapmayacak, bunu yapacak olan kulüp yönetimidir. Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni fazlasıyla yapmış. Bunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi olaya uzun, orta vadede bakamamak. Hep kısa mesafede, senelik bakmaktan ibaret. Transferler yapalım, bir an evvel başarılı olalım psikolojisiyle yapılmış hamlelerin durumu ortada. Ben kesinlikle Bursaspor'un Süper Lig'de yer almasını yürekten inananlardanım. İnançlı oyuncular ve çok başarılı bir hoca var. İbrahim hoca kararlı bir insan. Zaten iki sene üst üste Çaykur Rize ve Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkartarak, bu konuda rüşdünü ispatladı" açıklamasında bulundu.


"Stadyumun pazarlanması lazım"


Bursaspor stadyumunun bir güce dönüşebileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Ama güce dönüşmesinin önündeki engel sadece timsah kafası ve bir kaç tane eksiklik değildir. Etrafında birkaç tane kamulaştırmalar, bazı yol bağlantıları var, bunlar devam ediyor. Orası sıcak su bölgesi var. Bunun pazarlanması lazım. Bunu pazarlayacak olan yönetimdir. Bursa Büyükşehir Belediyesi oranın sahibi gözükebilir, ama oranın kiracısı var, o da Bursaspor" şeklinde konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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